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Буде спекотно, але кілька областей накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 28.06.2026 Нд
1 хв
Де пройдуть дощі, а де прогріє до +38?
aimg Тетяна Степанова
Буде спекотно, але кілька областей накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 червня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 28 червня, очікується спека до +38. Водночас у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Буде спекотно, але кілька областей накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.

Спека в Україні та Європі

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.

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