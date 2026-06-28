Буде спекотно, але кілька областей накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні
В Україні сьогодні, 28 червня, очікується спека до +38. Водночас у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.
Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.
Спека в Україні та Європі
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.
Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.
Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.