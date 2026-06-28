Будет жарко, но несколько областей накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня
В Украине сегодня, 28 июня, ожидается жара до +38. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается облачная погода. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.
Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.
Жара в Украине и Европе
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.
Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.
Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.