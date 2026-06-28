ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Будет жарко, но несколько областей накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня

07:00 28.06.2026 Вс
1 мин
Где пройдут дожди, а где прогреет до +38?
aimg Татьяна Степанова
Будет жарко, но несколько областей накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 июня (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 28 июня, ожидается жара до +38. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.

Будет жарко, но несколько областей накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.

Жара в Украине и Европе

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавше: последствия обстрела Киева
Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавше: последствия обстрела Киева
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN