Будет жарко, но несколько областей накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня

В Украине сегодня, 28 июня, ожидается жара до +38. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.