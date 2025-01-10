Буде складатись з 30 речей: у Міноборони розкрили деталі "пакунка пораненого" для військових

У Міноборони повідомили, що військові, які зазнали поранень, отримуватимуть спецнабори - "Пакунок пораненого" - з адаптивним одягом, засобами гігієни та спеціальним посудом. Всього у пакунку буде 30 позицій.

"До набору "Пакунок пораненого", який цьогоріч отримуватимуть у Збройних силах, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд, загалом 30 позицій", - сказано у повідомленні.

Фото: адаптивний одяг (facebook.com/MinistryofDefence)

Як зазначили у Міноборони:

набори враховують потреби поранених у перші дні госпіталізації;

комплекти для захисниць адаптовані з урахуванням їхніх потреб;

адаптивний одяг забезпечує доступ до місця маніпуляцій без його зняття.

Набір буде видаватись пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

У Міноборони розповіли, що тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.

"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати - достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Адаптивні пакети для поранених військових

Раніше ми писали про те, що Міноборони працює над створенням адаптивного одягу для поранених військових. Це необхідно для того, щоб забезпечити комфорт під час їх лікування та реабілітації. Наразі триває узгодження технічних вимог, які стануть основою для виробництва такого одягу.