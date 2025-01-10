Будет состоять из 30 вещей: в Минобороны раскрыли детали "пакета раненого" для военных

В Минобороны сообщили, что военные, которые получили ранения, будут получать спецнаборы - "Пакет раненого" - с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой. Всего в пакете будет 30 позиций.

"В набор "Пакет раненого", который в этом году будут получать в Вооруженных силах, войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, всего 30 позиций", - говорится в сообщении.

Фото: адаптивная одежда (facebook.com/MinistryofDefence)

Как отметили в Минобороны:

наборы учитывают потребности раненых в первые дни госпитализации;

комплекты для защитниц адаптированы с учетом их потребностей;

адаптивная одежда обеспечивает доступ к месту манипуляций без ее снятия.

Набор будет выдаваться раненым военнослужащим с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.

В Минобороны рассказали, что тестирование адаптивной одежды было проведено в октябре прошлого года на Запорожском направлении.

"Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь", - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Адаптивные пакеты для раненых военных

Ранее мы писали о том, что Минобороны работает над созданием адаптивной одежды для раненых военных. Это необходимо для того, чтобы обеспечить комфорт во время их лечения и реабилитации. Сейчас идет согласование технических требований, которые станут основой для производства такой одежды.