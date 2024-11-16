Буде ще дорожче. Чому ціни на яйця під 70 гривень і продовжують рости

Чому підскочили ціни на яйця і що буде далі

"Середня ціна на десяток яєць курячих столових на оптовому ринку "Шувар" нині становить 58,50 грн, що на 58% вище вартості в такий же період минулого року – тоді було 37 грн. Різке зростання цін на яйця цього сезону в Україні зумовлене кількома факторами", – каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Експерт пояснює, що на ціну яєць вплинуло підвищення вартості кормів для птиці, а також те, що восени знижується продуктивність курей.

"70% вартості яйця становить вартість комбікорму, а це – кукурудза. Як тільки вона подорожчала, це відразу відбилось на яйцях. Їхня ціна зросла на 20% тільки за останній місяць", – каже економіст Олег Пендзин.

Зазначимо, що подібне тривале зростання цін на яйця спостерігалось з жовтня 2022 року по квітень 2023 року. Тоді десяток яєць коштував 65 грн.

"Зараз буде невеличке плато – більш-менш ціни рости не будуть, але з 15 грудня ріст відновиться. Зараз середня ціна 63-64 грн (за 10 штук) по Україні, а у великих супермаркетах – 70 грн, ще на 10% ціна підвищиться, але це максимум. Більше ціна рости не буде. Зараз домашні яйця коштують 90-95 грн. Не будуть яйця птахофабрики коштувати дорожче за домашні", – говорить експерт.

Додамо, що раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що у жовтні цього року виробництво яєць зменшилось на 5%, порівняно із минулим роком. Це також вплинуло на підвищення ціни. За його словами, аналіз попередніх років показав, що ціна на яйця найвища на початку листопада, далі вона вирівнюється і знижується.

Наголосимо, що на ринку присутнє лише вітчизняне столове яйце, оскільки Україна не експортує цю продукцію.

Скільки коштують яйця у різних торгових мережах

У мережі АТБ найдешевше коштують курячі яйця "Своя лінія" – 74,50 грн за 10 шт., найдорожче "Квочка домашня" – 79,90 грн за упаковку. Перепелині яйця – 60,90 грн за 20 штук.

Ціни на яйця у мережі АТБ (скриншот сайту АТБ)

У мережі Сільпо найнижча ціна за десяток яєць "Квочка файна" – 55, 49 грн, найдорожче коштують "Шаничі" – 99 грн. Перепелині яйця продають за 64,99 грн за 20 штук.

Ціни на яйця у мережі Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

У мережі Новус найдешевше продають нефасовані яйця – 61,7 грн за десяток, найдорожче – "Ясенсвіт" 88, 99 грн. Перепелині яйця коштують 66, 99 грн за 20 штук.

Ціни на яйця у мережі Новус (скриншот сайту Новуса)

У мережі Фора найнижча ціна на нефасовані яйця першого ґатунку – 62,9 грн за десяток, найдорожче – яйця "Вільний вигул" за 87,90 грн. Перепелині яйця коштують 58,90 грн за 18 штук.

Ціни на яйця у мережі Фора (скриншот сайту Фори)