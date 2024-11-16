Буде ще дорожче. Чому ціни на яйця під 70 гривень і продовжують рости

Ціни на яйця у листопаді порівняно з попереднім місяцем зросли на 40%. В жовтні цей показник відносно вересня складав 12,3%. За даними Мінфіну, в середньому десяток яєць зараз коштує 66,63 грн.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують яйця у різних торгових мережах та якою буде ціна на новорічні свята.
"Середня ціна на десяток яєць курячих столових на оптовому ринку "Шувар" нині становить 58,50 грн, що на 58% вище вартості в такий же період минулого року – тоді було 37 грн. Різке зростання цін на яйця цього сезону в Україні зумовлене кількома факторами", – каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.
Експерт пояснює, що на ціну яєць вплинуло підвищення вартості кормів для птиці, а також те, що восени знижується продуктивність курей.
"70% вартості яйця становить вартість комбікорму, а це – кукурудза. Як тільки вона подорожчала, це відразу відбилось на яйцях. Їхня ціна зросла на 20% тільки за останній місяць", – каже економіст Олег Пендзин.
Зазначимо, що подібне тривале зростання цін на яйця спостерігалось з жовтня 2022 року по квітень 2023 року. Тоді десяток яєць коштував 65 грн.
"Зараз буде невеличке плато – більш-менш ціни рости не будуть, але з 15 грудня ріст відновиться. Зараз середня ціна 63-64 грн (за 10 штук) по Україні, а у великих супермаркетах – 70 грн, ще на 10% ціна підвищиться, але це максимум. Більше ціна рости не буде. Зараз домашні яйця коштують 90-95 грн. Не будуть яйця птахофабрики коштувати дорожче за домашні", – говорить експерт.
Додамо, що раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що у жовтні цього року виробництво яєць зменшилось на 5%, порівняно із минулим роком. Це також вплинуло на підвищення ціни. За його словами, аналіз попередніх років показав, що ціна на яйця найвища на початку листопада, далі вона вирівнюється і знижується.
Наголосимо, що на ринку присутнє лише вітчизняне столове яйце, оскільки Україна не експортує цю продукцію.
У мережі АТБ найдешевше коштують курячі яйця "Своя лінія" – 74,50 грн за 10 шт., найдорожче "Квочка домашня" – 79,90 грн за упаковку. Перепелині яйця – 60,90 грн за 20 штук.
У мережі Сільпо найнижча ціна за десяток яєць "Квочка файна" – 55, 49 грн, найдорожче коштують "Шаничі" – 99 грн. Перепелині яйця продають за 64,99 грн за 20 штук.
У мережі Новус найдешевше продають нефасовані яйця – 61,7 грн за десяток, найдорожче – "Ясенсвіт" 88, 99 грн. Перепелині яйця коштують 66, 99 грн за 20 штук.
Ціни на яйця у мережі Новус (скриншот сайту Новуса)
У мережі Фора найнижча ціна на нефасовані яйця першого ґатунку – 62,9 грн за десяток, найдорожче – яйця "Вільний вигул" за 87,90 грн. Перепелині яйця коштують 58,90 грн за 18 штук.
Ціни на яйця у мережі Фора (скриншот сайту Фори)
Раніше ми писали про те, що ціни на хліб масових сортів в Україні підвищились протягом року на 13%. За прогнозами економіста, вартість цієї продукції надалі зростатиме, але не більше 1-1,5% в місяць. Цьогоріч ціна на хліб зросла, бо Україна зібрала на 10 млн тонн зерна менше, ніж у 2023 році.
Читайте також про те, що ціни на картоплю цього року виросли майже вдвічі. Середня ціна цього овоча становить 31,87 грн за кілограм, за даними Мінфіну. Втім, експерти прогнозують, що до кінця року вартість підвищиться до 37 грн за кілограм.
Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар для РБК-Україна економіста Олега Пендзина, дані Мінфіну, інформацію з сайтів торгових мереж та заяву Тараса Висоцького "Суспільному".
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