Будет еще дороже. Почему цены на яйца под 70 гривен и продолжают расти

Почему подскочили цены на яйца и что будет дальше

"Средняя цена на десяток яиц куриных столовых на оптовом рынке "Шувар" сегодня составляет 58,50 грн, что на 58% выше стоимости в такой же период прошлого года – тогда было 37 грн. Резкий рост цен на яйца этого сезона в Украине обусловлено несколькими факторами", – говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

Эксперт объясняет, что на цену яиц повлияло повышение стоимости кормов для птицы, а также то, что осенью снижается продуктивность кур.

"70% стоимости яйца составляет стоимость комбикорма, а это – кукуруза. Как только она подорожала, это сразу отразилось на яйцах. Их цена выросла на 20% только за последний месяц", – говорит экономист Олег Пендзин.

Отметим, что подобный длительный рост цен на этот продукт наблюдался с октября 2022 по апрель 2023 года. Тогда десяток яиц стоил 65 грн.

"Сейчас будет небольшое плато – более-менее цены расти не будут, но с 15 декабря рост восстановится. Сейчас средняя цена 63-64 грн (за 10 штук) по Украине, а в крупных супермаркетах – 70 грн, еще на 10% цена повысится, но это максимум. Больше цена расти не будет. Сейчас домашние яйца стоят 90-95 грн. Не будут яйца птицефабрики стоить дороже домашних", – говорит эксперт.

Добавим, что раньше первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в октябре этого года производство яиц уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Это также повлияло на повышение цены. По его словам, анализ предыдущих лет показал, что цена на яйца самая высокая в начале ноября, далее она выравнивается и снижается.

Отметим, что на рынке есть только отечественное столовое яйцо, поскольку Украина не экспортирует эту продукцию.

Сколько стоят яйца в разных торговых сетях

В сети АТБ дешевле всего стоят куриные яйца "Своя линия" – 74,50 грн за 10 шт., дороже всего – "Квочка домашня" – 79,90 грн за упаковку. Перепелиные яйца – 60,90 грн за 20 штук.

Цены на яйца в сети АТБ (скриншот сайта АТБ)

В сети Сильпо самая низкая цена на десяток яиц "Квочка файна" – 55, 49 грн, дороже всего стоят "Шаничи" – 99 грн. Перепелиные яйца продают по 64,99 грн за 20 штук.

Цены на яйца в сети Сильпо (скриншот сайта Сильпо)

В сети Новус дешевле всего продают нефасованные яйца – 61,7 грн за десяток, дороже всего – "Ясенсвіт" 88, 99 грн. Перепелиные яйца стоят 66,99 грн за 20 штук.

Цены на яйца в сети Новус (скриншот сайта Новуса)

В сети Фора самая низкая цена на нефасованные яйца первого сорта – 62,9 грн за десяток, дороже всего – яйца "Вільний вигул" за 87,90 грн. Перепелиные яйца стоят 58,90 грн за 18 штук.

Цены на яйца в сети Фора (скриншот сайта Форы)