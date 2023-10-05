Не буде потреби. Коли у Польщі планують скасувати виплати українцям

Фінансову допомогу біженцям із України в Польщі планують скасувати у першому кварталі 2024 року. Поточні положення в законі не будуть продовжувати.
В уряді вважають, що потреби у продовженні виплат українським біженцям не буде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство PAP.
Про припинення підтримки втікачів від війни заявив речник уряду Пьотр Мюллер в ефірі студії PAP. Його запитали про подальшу фінансову допомогу громадянам України, які проживають у Польщі.
"Рішення, які були прийняті після початку війни, мають тимчасовий характер. Тому ці положення поступово втрачають силу, просто так в законі прописано. Вони не будуть продовжені", – сказав чиновник.
За його словами, фінансова допомога почне закінчуватися, імовірно, у першому кварталі наступного року.
Водночас Пьотр Мюллер підкреслив, що етап, коли українці масово тікали з країни від війни завершився. Тому він сподівається, що положення про допомогу українським біженцям "просто не буде необхідності продовжувати", у цьому не буде потреби.
Напередодні видання Super Express опублікувало опитування Pollster Research Institute про ставлення поляків до виплат українським біженцям. Виявилося, що 60% опитаних вважають, що Польща не повинна продовжувати виплати українцям, які зараз проживають у країні. Про продовження фінансової поляки допомоги висловились так:
Зараз Польща надає кілька видів виплат для біженців із України:
Також українці можуть отримувати інші види виплат на дітей.
Нагадаємо, ми писали, чому ставлення поляків до українських біженців погіршується. Третина вважають, що соціальна допомога українцям надто довго триває.
Також ми розповідали, чому українські біженці виїжджають із Польщі до Німеччини. Серед найпоширеніших причин – вищі соціальні виплати та пропозиції роботи з вищою зарплатою та кращі перспективи для дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.