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Не будет нужды. Когда в Польше планируют отменить выплаты украинцам

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Финансовую помощь беженцам из Украины в Польше планируют отменить в первом квартале 2024 года. Текущие положения в законе не будут продлевать.

В правительстве считают, что потребности в продлении выплат украинским беженцам не будет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство PAP.

О прекращении поддержки бежавших от войны заявил спикер правительства Петр Мюллер в эфире студии PAP. Его спросили о дальнейшей финансовой помощи гражданам Украины, проживающим в Польше.

"Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер. Поэтому эти положения постепенно теряют силу, просто так в законе прописано. Они не будут продлены", – сказал чиновник.

По его словам, финансовая помощь начнет заканчиваться предположительно в первом квартале следующего года.

В то же время Петр Мюллер подчеркнул, что этап, когда украинцы массово бежали из страны от войны, завершился. Поэтому он надеется, что положение о помощи украинским беженцам "просто не будет необходимости продолжать", в этом не будет нужды.

Накануне издание Super Express опубликовало опрос Pollster Research Institute об отношении поляков к выплатам украинским беженцам. Оказалось, что 60% опрошенных считают, что Польша не должна продолжать выплаты украинцам, проживающим сейчас в стране. О продлении финансовой поляки помощи высказались так:

  • однозначно нет – 36%;
  • скорее нет – 24%;
  • скорее да – 18%;
  • безусловно да – 8%;
  • не определились – 14%.

Сейчас Польша предоставляет несколько видов выплат для беженцев из Украины:

  • 300 злотых (2512 грн) – одноразовая помощь новоприбывшим;
  • "40+" – 40 злотых в день (335 грн) на жилье и питание (компенсация владельцам жилья) в течение 120 дней (4800 злотых – 40 194грн), и на постоянной основе уязвимым категориям беженцев;
  • "500+" – ежемесячная выплата 500 злотых (4187 грн) на ребенка до 18 лет;

Также украинцы могут получать другие виды выплат детей.

Напомним, мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается. Треть считают, что социальная помощь украинцам слишком долго продолжается.

Также мы рассказывали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию. Среди наиболее распространенных причин – более высокие социальные выплаты и предложения работы с более высокой зарплатой и лучшие перспективы для детей.

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