Буде одним з найсильніших у десятилітті. Україна чекає рішення ЄС про переговори, - Зеленський

Зеленський наголосив, що саме з погляду утвердження безпеки варто розглядати й ключовий для Європи геополітичний прояв єдності - єдність щодо питання розширення Євросоюзу.

"Зрозуміло, що шлях кожної нації в ЄС - це робота, заснована на заслугах і на інституційному розвитку. Україна виконує таку роботу. Повністю. Навіть попри повномасштабну війну, ми не просимо винятків із загальних правил. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії - і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків", - наголосив президент.

За його словами, наразі Україна розраховує на єдність ЄС у відповідь, а саме - на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз.

"Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті, і багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що від рішення ЄС буде залежати майбутнє не лише України, але й цілої Європи.

"Або виграє вся Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі - разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле", - сказав він.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада. За даними видання, прогрес України у реформах оцінять позитивно, але можуть бути й певні додаткові умови.

За даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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