Будет одним из самых сильных в десятилетии. Украина ждет решения ЕС о переговорах, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что именно с точки зрения утверждения безопасности следует рассматривать и ключевое для Европы геополитическое проявление единства - единство по вопросу расширения Евросоюза.

"Понятно, что путь каждой нации в ЕС - это работа, основанная на заслугах и на институциональном развитии. Украина выполняет такую работу. Полностью. Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии - и решения, которые были простыми, и решения, которые были сложными для политиков", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас Украина рассчитывает на единство ЕС в ответ, а именно - на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Это ваше решение станет одним из самых сильных в этом десятилетии, и во многом оно определит весь дальнейший путь Евросоюза", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что от решения ЕС будет зависеть будущее не только Украины, но и всей Европы.

"Или выиграет вся Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе - вместе с Грузией и Беларусью, или... выиграет прошлое", - сказал он.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября. По данным издания, прогресс Украины в реформах будет оценен положительно, но могут быть и определенные дополнительные условия.

По данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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