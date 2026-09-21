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"Будет не лучшим днем": Зеленский ответил, сядет ли за стол переговоров с Путиным

20:05 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
"Будет не лучшим днем": Зеленский ответил, сядет ли за стол переговоров с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина допускает личные переговоры с Россией на уровне лидеров. Ключевым вопросом должен являться конкретный результат встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBC News.

Зеленский ответил на вопрос, готов ли он лично сесть за стол переговоров с Путиным. По словам президента, сама перспектива такой встречи не вызывает у него положительных эмоций, однако он готов рассматривать ее, если она будет иметь практический смысл.

"Для меня это нормально, хотя это не мое желание и точно не лучший день в моей жизни – лучше бы сидеть с семьей", - заявил глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что считает Путина врагом Украины и заявил, что знает его настоящую цель.

"Он враг, и я знаю его настоящую цель: оккупировать нас, если мы не будем достаточно сильными или если не будет гарантий безопасности", - сказал президент.

По словам Зеленского, именно гарантии безопасности - один из ключевых вопросов в этом контексте. Для него они означают уверенность в том, что Россия не сможет снова начать оккупацию Украины.

Таким образом, президент не исключил возможности личного разговора с Путиным. В то же время, Зеленский дал понять, что такая встреча должна быть связана с конкретным результатом и реальными гарантиями безопасности для Украины.

Напомним, недавно спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием Украины и США. По его словам, вопросы проведения подобных переговоров уже обсуждались с американскими представителями.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавровзаявлял о готовности Москвы к новому раунду переговоров по Украине. Он утверждал, что Россия "есть что сказать" и что она якобы не отказывалась от диалога.

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