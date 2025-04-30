Буде в кожній оселі: полякам видадуть інструкції на випадок війни, катастроф і хаосу

"За прикладом таких країн, як Швеція, Фінляндія, такий довідник, така незамінна книга з'явиться і в поляків. Це буде скоріше форма якоїсь брошури, яка буде присвячена не тільки військовим загрозам, а й загрозам взагалі. (...) Не тільки питання певного військового конфлікту, а й питання повеней, загроз", - розповів Томчик.

Він зауважив, що наразі занадто мало інформації про те, як поводитися в надзвичайній ситуації. А громадськість втратила здатність розпізнавати, наприклад, чи є виття сирен загрозою, перевіркою або річницею якихось подій, пов'язаних із державними церемоніями.

За його словами, довідник буде доставлений у поштові скриньки, а також буде доступний в електронному вигляді. Його поширення супроводжуватиметься кампанією в ЗМІ.

У довіднику буде інформація про те, як вижити в кризовій ситуації протягом 72 годин.