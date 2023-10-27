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Буде як зі Сталіним. Експерт оцінив, чи приховуватиме РФ смерть Путіна

Росія, П'ятниця 27 жовтня 2023 18:59
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Буде як зі Сталіним. Експерт оцінив, чи приховуватиме РФ смерть Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

У Російській Федерації не будуть приховувати смерть диктатора Володимира Путіна, ймовірно все пройде за тим же сценарієм, як і з колишнім "вождем" Йосипом Сталіним.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум. Потім раптово всі дізнаються, що вождь помер, і влаштовуватимуть йому помпезний похорон і ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним", - заявив Коваленко.

Зауважимо, що згідно з офіційною версією, Сталіна виявили паралізованим 1 березня 1953 року на своїй дачі після крововиливу в мозок. Наступного дня в його кабінеті зібралося офіційне засідання бюро президії ЦК КПРС, до того ж за участю опальних членів, до цього формально вигнаних із цього органу, що сигналізувало про прийдешні зміни.

А вранці 4 березня в газетах з'явилося перше повідомлення про хворобу Сталіна, хоча вже на той момент були готові пропозиції щодо нового складу вищого керівництва СРСР. Датою смерті вважають 5 березня, по радіо про неї оголосили наступного ранку.

Чутки про смерть Путіна

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Але вже сьогодні, 27 жовтня, глава Кремля з’явився на засіданні Ради безпеки.

Більш детально про чутки щодо смерті диктатора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також дізналось хто стоїть за вкидом та чому смерть диктатора не закінчить війну з РФ.

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