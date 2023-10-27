Будет как со Сталиным. Эксперт оценил, будет ли РФ скрывать смерть Путина

В Российской Федерации не будут скрывать смерть диктатора Владимира Путина, вероятно все пройдет по тому же сценарию, как и с бывшим "вождем" Иосифом Сталиным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если Путин умрет еще у власти, сначала будет информационный вакуум. Затем внезапно все узнают, что вождь умер, и будут устраивать ему помпезные похороны и будут делить власть. Это будет именно лайтовый вариант ситуации со Сталиным", - заявил Коваленко.

Заметим, что согласно официальной версии, Сталин был обнаружен парализованным 1 марта 1953 года на своей даче после кровоизлияния в мозг. На следующий день в его кабинете собралось официальное заседание бюро президиума ЦК КПСС, причем с участием опальных членов, до этого формально изгнанных из этого органа, что сигнализировало о грядущих изменениях.

А утром 4 марта в газетах появилось первое сообщение о болезни Сталина, хотя уже к тому моменту были готовы предложения по новому составу высшего руководства СССР. Датой смерти считают 5 марта, по радио о ней объявили на следующее утро.

Слухи о смерти Путина

Напомним, вчера, 26 октября, вечером в Telegram-каналах появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы скончался.

Но уже сегодня, 27 октября, глава Кремля появился на заседании Совбеза.

Более подробно о слухах о смерти диктатора можете узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также узнала, кто стоит за вбросом и почему смерть диктатора не закончит войну с РФ.

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