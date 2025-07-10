Буде, як скаже Трамп: у Держдепі відреагували на "нові ідеї" Лаврова щодо України

Нагадаємо, що Рубіо 10 липня заявив, що мав зустріч із Лавровим. Під час зустрічі російський міністр передав пропозицію від Кремля, яка нібито передбачає "новий та інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими та важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Щодо пропозицій, то він запевнив, що документи будуть якнайскоріше передані Трампу.

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