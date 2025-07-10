Будет, как скажет Трамп: в Госдепе отреагировали на "новые идеи" Лаврова по Украине

Напомним, что Рубио 10 июля заявил, что имел встречу с Лавровым. Во время встречи российский министр передал предложение от Кремля, которое якобы предусматривает "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине.

По словам Рубио, переговоры с Лавровым были "откровенными и важными". Они обсудили и другие вопросы, которые не связаны с войной в Украине. Что касается предложений, то он заверил, что документы будут как можно скорее переданы Трампу.

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