Буде, як скаже Трамп: у Держдепі відреагували на "нові ідеї" Лаврова щодо України

Подальші рішення президента США Дональда Трампа щодо України та Росії буде прийнято після того, як він вивчить "нові пропозиції", які передав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

Водночас Брюс відмовилася уточнювати подробиці зустрічі Лаврова та Рубіо. Вона тільки додала, що остаточне рішення щодо подальших кроків США залишається за Трампом - завдання Держдепартаменту полягає у передачі російських "пропозицій".

Брюс підтвердила, що Лавров передав державному секретарю США Марко Рубіо "нові ідеї", які стосуються війни в Україні. Тепер із ними повинен ознайомитися Трамп.

Нагадаємо, що Рубіо 10 липня заявив, що мав зустріч із Лавровим. Під час зустрічі російський міністр передав пропозицію від Кремля, яка нібито передбачає "новий та інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими та важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Щодо пропозицій, то він запевнив, що документи будуть якнайскоріше передані Трампу.

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