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Будет, как скажет Трамп: в Госдепе отреагировали на "новые идеи" Лаврова по Украине

США, Четверг 10 июля 2025 22:21
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Будет, как скажет Трамп: в Госдепе отреагировали на "новые идеи" Лаврова по Украине Фото: пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс (US Department of State)
Автор: Антон Корж

Дальнейшие решения президента США Дональда Трампа по Украине и России будут приняты после того, как он изучит "новые предложения", которые передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Брюс подтвердила, что Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио "новые идеи", которые касаются войны в Украине. Теперь с ними должен ознакомиться Трамп.

При этом Брюс отказалась уточнять подробности встречи Лаврова и Рубио. Она только добавила, что окончательное решение относительно дальнейших шагов США остается за Трампом - задача Госдепартамента заключается в передаче российских "предложений".

Напомним, что Рубио 10 июля заявил, что имел встречу с Лавровым. Во время встречи российский министр передал предложение от Кремля, которое якобы предусматривает "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине.

По словам Рубио, переговоры с Лавровым были "откровенными и важными". Они обсудили и другие вопросы, которые не связаны с войной в Украине. Что касается предложений, то он заверил, что документы будут как можно скорее переданы Трампу.

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