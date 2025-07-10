Будет, как скажет Трамп: в Госдепе отреагировали на "новые идеи" Лаврова по Украине

Дальнейшие решения президента США Дональда Трампа по Украине и России будут приняты после того, как он изучит "новые предложения", которые передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Брюс подтвердила, что Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио "новые идеи", которые касаются войны в Украине. Теперь с ними должен ознакомиться Трамп. При этом Брюс отказалась уточнять подробности встречи Лаврова и Рубио. Она только добавила, что окончательное решение относительно дальнейших шагов США остается за Трампом - задача Госдепартамента заключается в передаче российских "предложений".