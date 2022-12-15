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Не буде фіналом. Зеленський відповів на пропозиції зупинитися на лінії 23 лютого

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Якщо Україна зупиниться на звільненні територій, які були під її контролем ще 23 лютого, то це не буде фіналом війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.

"Це не було б фіналом, бо ніхто не розуміє, що таке гарантії безпеки. У нас був Будапештський меморандум. Мені сказали: "Не бійтеся, все гаразд, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і весь світ туди йде". Але весь світ не прийшов, як ми бачимо", - наголосив голова держави, коментуючи пропозиції щодо врегулювання на лінії 23 лютого.

Він нагадав, що Україна обміняла свою ядерну зброю на гарантії безпеки, які не спрацювали.

"Чому тільки Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим прибічникам, але платимо лише ми", - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар США Ентоні Блінкен заявляв про те, що його країна зосереджена на допомозі Україні повернути території, окуповані Росією після 24 лютого.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо наміру нашої країни повернути Крим, він підкреслив, що українці самі ухвалюють рішення про те, куди хочуть піти.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна виключає будь-які поступки Росії, які стосувалися б територіальної цілісності.

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