Не будет финалом. Зеленский ответил на предложения остановиться на линии 23 февраля

"Это не было бы финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: "Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир туда идет". Но весь мир не пришел, как мы видим", - подчеркнул глава государства, комментируя предложения об урегулировании на линии 23 февраля.

Он напомнил, что Украина обменяла свое ядерное оружие на гарантии безопасности, которые не сработали.

"Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы", - добавил он.