Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду чекати сьогодні в Україні

Погода у Києві та найближчими днями

У Києві 10 лютого опадів не передбачається. Ввдень -3...-5 градусів. Надалі в Україні, за даними Діденко, буде спостерігатися метеорологічна стабільність - сухо і "мінуси".

"Якийсь сніг з'явиться аж через тиждень, після 16 лютого. Про потепління поки не йдеться", - констатувала Діденко.

Як повідомлялось раніше, останніми днями погоду в Україні визначає поле дуже високого атмосферного тиску. Таке буває досить рідко.

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