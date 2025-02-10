Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня в Украине

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве 10 февраля осадков не предвидится, днем -3...-5 градусов. В дальнейшем в Украине, по данным Диденко, будет наблюдаться метеорологическая стабильность - сухо и "минусы".

"Какой-то снег появится аж через неделю, после 16 февраля. О потеплении пока речь не идет", - констатировала Диденко.

Как сообщалось ранее, в последние дни погоду в Украине определяет поле очень высокого атмосферного давления. Такое бывает довольно редко.

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