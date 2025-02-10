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Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду чекати сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 07:00
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Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду чекати сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 лютого, Україну накриє антициклон, тому опадів не буде. "Спека" очікується на Закарпатті, до 7 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В Україні 10 лютого через домінування антициклону - області високого атмосферного тиску - опадів не передбачається. Вітер східних напрямків, невеликий або помірний", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, морози в Україні тривають.

"Вдень у понеділок найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3...-7 градусів. У центральних та східних областях -1...-5 градусів. У південній частині близько 0, а в західних областях 0...+3 градуси. На Закарпатті буде найтепліше в Україні, до +5...+7 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та найближчими днями

У Києві 10 лютого опадів не передбачається. Ввдень -3...-5 градусів. Надалі в Україні, за даними Діденко, буде спостерігатися метеорологічна стабільність - сухо і "мінуси".

"Якийсь сніг з'явиться аж через тиждень, після 16 лютого. Про потепління поки не йдеться", - констатувала Діденко.

Як повідомлялось раніше, останніми днями погоду в Україні визначає поле дуже високого атмосферного тиску. Таке буває досить рідко.

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