Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 10 февраля, Украину накроет антициклон, поэтому осадков не будет. "Жара" ожидается на Закарпатье, до 7 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 10 февраля из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления - осадков не предвидится. Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный", - рассказала она. В то же время, по данным синоптика, морозы в Украине продолжаются. "Днем в понедельник холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3...-7 градусов. В центральных и восточных областях -1...-5 градусов. В южной части около 0, а в западных областях 0...+3 градуса. На Закарпатье будет теплее всего в Украине, до +5...+7 градусов", - отметила Диденко.