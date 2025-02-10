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Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня в Украине

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 07:00
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Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 февраля, Украину накроет антициклон, поэтому осадков не будет. "Жара" ожидается на Закарпатье, до 7 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 10 февраля из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления - осадков не предвидится. Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, морозы в Украине продолжаются.

"Днем в понедельник холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3...-7 градусов. В центральных и восточных областях -1...-5 градусов. В южной части около 0, а в западных областях 0...+3 градуса. На Закарпатье будет теплее всего в Украине, до +5...+7 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве 10 февраля осадков не предвидится, днем -3...-5 градусов. В дальнейшем в Украине, по данным Диденко, будет наблюдаться метеорологическая стабильность - сухо и "минусы".

"Какой-то снег появится аж через неделю, после 16 февраля. О потеплении пока речь не идет", - констатировала Диденко.

Как сообщалось ранее, в последние дни погоду в Украине определяет поле очень высокого атмосферного давления. Такое бывает довольно редко.

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