Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня в Украине
Сегодня, 10 февраля, Украину накроет антициклон, поэтому осадков не будет. "Жара" ожидается на Закарпатье, до 7 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В Украине 10 февраля из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления - осадков не предвидится. Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный", - рассказала она.
В то же время, по данным синоптика, морозы в Украине продолжаются.
"Днем в понедельник холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3...-7 градусов. В центральных и восточных областях -1...-5 градусов. В южной части около 0, а в западных областях 0...+3 градуса. На Закарпатье будет теплее всего в Украине, до +5...+7 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве и в ближайшие дни
В Киеве 10 февраля осадков не предвидится, днем -3...-5 градусов. В дальнейшем в Украине, по данным Диденко, будет наблюдаться метеорологическая стабильность - сухо и "минусы".
"Какой-то снег появится аж через неделю, после 16 февраля. О потеплении пока речь не идет", - констатировала Диденко.
Как сообщалось ранее, в последние дни погоду в Украине определяет поле очень высокого атмосферного давления. Такое бывает довольно редко.
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