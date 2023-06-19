Буде дешевше? Експерт дав прогноз щодо цін на популярні овочі

За його словами однією з причин зниження цін є підготовка аграріїв до сезону.

Експерт навів актуальні ціни на овочі, зокрема:

Огірки дешевшають, активно надходить продукція з відкритого ґрунту. Середня оптова ціна стартує від 25 до 40 грн. У роздріб можна купити огірки від 50 грн.

Ціни на томати наразі залишаються високими. У першій половині липня збільшиться пропозиція від вітчизняного виробника, що дозволить цінам знизитися на 15-20%.

Ціна на моркву не зміниться і буде стабільною.

Перець поки що не дешевшатиме. Активна пропозиція даного овоча розпочнеться лише за місяць.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня призвів до екологічної катастрофи. Через руйнування дамби Каховського водосховища затопило десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Дії росіян призвели до масового мору риби та знищення рідкісних видів тварин. За підрахунками Кабінеті міністрів, окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Окрім того, підрив Каховської ГЕС спричинить втрати в аграрному секторі України. Наслідки затоплення сільгоспугідь будуть довгостроковими, але проявляться вже цього року нестачею врожаю. При цьому ціни на овочі та фрукти поки що істотно не зростуть.

Докладніше про те, як теракт окупантів на Каховській ГЕС вплине на врожай, і що буде з цінами на аграрну продукцію - читайте у матеріалі РБК-Україна.