Будет дешевле? Эксперт дал прогноз по ценам на популярные овощи

По его словам, одной из причин снижения цен является подготовка аграриев к сезону.

Эксперт привел актуальные цены на овощи, в частности:

Огурцы дешевеют, активно поступает продукция из открытого грунта. Средняя оптовая цена стартует от 25 до 40 грн. В розницу можно приобрести огурцы от 50 грн.

Цены на томаты пока остаются высокими. В первой половине июля увеличится предложение от отечественного производителя, что позволит ценам снизиться на 15-20%.

Цена на морковь не изменится и будет стабильна.

Перец пока не будет дешеветь. Активное предложение данного овоща начнется всего через месяц.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня привел к экологической катастрофе. Из-за разрушения дамбы Каховского водохранилища затопило десятки населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Действия россиян привели к массовому морю рыбы и уничтожению редких видов животных. По подсчетам Кабинета министров, оккупанты нанесли окружающую среду ущерб на 55 млрд гривен.

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой потери в аграрном секторе Украины. Последствия затопления сельхозугодий будут долгосрочными, но проявятся уже в этом году нехваткой урожая. При этом цены на овощи и фрукты пока существенно не вырастут.

Подробнее о том, как теракт оккупантов на Каховской ГЭС повлияет на урожай, и что будет с ценами на аграрную продукцию - читайте в материале РБК-Украина.