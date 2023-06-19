Будет дешевле? Эксперт дал прогноз по ценам на популярные овощи

Из-за снижения уровня воды в южных областях Украины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС может увеличиться себестоимость выращивания овощей. Однако в настоящее время цены на некоторые продукты, наоборот, снижаются.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.
По его словам, одной из причин снижения цен является подготовка аграриев к сезону.
Эксперт привел актуальные цены на овощи, в частности:
Подрыв Каховской ГЭС
Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня привел к экологической катастрофе. Из-за разрушения дамбы Каховского водохранилища затопило десятки населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.
Действия россиян привели к массовому морю рыбы и уничтожению редких видов животных. По подсчетам Кабинета министров, оккупанты нанесли окружающую среду ущерб на 55 млрд гривен.
Кроме того, подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой потери в аграрном секторе Украины. Последствия затопления сельхозугодий будут долгосрочными, но проявятся уже в этом году нехваткой урожая. При этом цены на овощи и фрукты пока существенно не вырастут.
Подробнее о том, как теракт оккупантов на Каховской ГЭС повлияет на урожай, и что будет с ценами на аграрную продукцию - читайте в материале РБК-Украина.
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