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Буде боротись з ботами. Маск анонсував чергове оновлення у Twitter

Фото: Маск анонсував чергове оновлення у Twitter (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Для користувачів Twitter необхідно буде мати "перевірений обліковий запис" для того, щоб їх публікації з'являлися у рекомендаціях на сторінці For You.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на генерального директора соцмережі Ілона Маска.

За його словами зміни до правил почнуть діяти з 15 квітня. Таке оновлення Маск пояснює не тим, що хоче залучити якомога більше користувачів на підписку Twitter Blue, а боротьбою з ботами.

"Це єдиний реальний спосіб упоратися з роями передових ШІ-ботів. Інакше це безнадійно програшна битва", - написав він.

Окрім цього згодом в опитуваннях брати участь також зможуть лише підтверджені облікові записи. Маск заявляє, що це обмеження також пов'язано з боротьбою з ботами.

Пізніше Маск додав ще один допис у своєму Twitter. Він заявив, що попри оновлення у стрічці For You залишаться дописи людей, на яких підписаний користувач.

"Забули згадати, що облікові записи, на які ви безпосередньо підписалися, також будуть у розділі For You, оскільки ви їх явно попросили", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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