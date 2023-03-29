Буде боротись з ботами. Маск анонсував чергове оновлення у Twitter

За його словами зміни до правил почнуть діяти з 15 квітня. Таке оновлення Маск пояснює не тим, що хоче залучити якомога більше користувачів на підписку Twitter Blue, а боротьбою з ботами.

"Це єдиний реальний спосіб упоратися з роями передових ШІ-ботів. Інакше це безнадійно програшна битва", - написав він.

Окрім цього згодом в опитуваннях брати участь також зможуть лише підтверджені облікові записи. Маск заявляє, що це обмеження також пов'язано з боротьбою з ботами.

Пізніше Маск додав ще один допис у своєму Twitter. Він заявив, що попри оновлення у стрічці For You залишаться дописи людей, на яких підписаний користувач.

"Забули згадати, що облікові записи, на які ви безпосередньо підписалися, також будуть у розділі For You, оскільки ви їх явно попросили", - заявив він.