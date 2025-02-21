Буде активна інформаційна війна. Українців попередили про посилення російських ІПСО

За його словами, головна задача інформаційних операцій РФ - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС.

"Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та "майбутньої анексії» Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко уточнив, що в Україні інформаційно росіяни працюватимуть над темою розколу суспільства на "цивільні-військові", закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати такий наратив.

Зараз активні операції здійснюють російські структури ФСБ, ГРУ та СЗР (служба зовнішньої розвідки).

Як пояснив Коваленко, ФСБ в Росії відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення "фейкової опозиції", в тому числі в Європі, а також вербування виконавців диверсій в Україні.

ГРУ - це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Вони забезпечують підтримку проксі-груп у Європі. За словами Коваленка, ГРУ має інфраструктуру в Telegram, Х, YouTube та ТікТок, а також сайти для проведення дезінформаційних кампаній, використовує блогерів. Також ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні.

СЗР під керівництвом Наришкіна здійснює дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення "альтернативних" наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України.

Керівник ЦПД зазначає, що куратором інформаційних кампаній є Сергій Кірієнко з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

"Протягом лютого-весни-літа 2025 року буде активна інформаційна війна. Що ж, тримайте голову холодною", - наголосив Коваленко.