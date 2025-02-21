Будет активная информационная война. Украинцев предупредили об усилении российских ИПСО

По его словам, главная задача информационных операций РФ - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС.

"Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей аннексии" Россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко уточнил, что в Украине информационно россияне будут работать над темой раскола общества на "гражданские-военные", призывать к протестам, пытаясь сформировать такой нарратив.

Сейчас активные операции осуществляют российские структуры ФСБ, ГРУ и СВР (служба внешней разведки).

Как пояснил Коваленко, ФСБ в России отвечает за мониторинг и зачистку внутреннего информационного пространства и создание "фейковой оппозиции", в том числе в Европе, а также вербовку исполнителей диверсий в Украине.

ГРУ - это исполнители информационно-психологических операций против Украины и Запада. Они обеспечивают поддержку прокси-групп в Европе. По словам Коваленко, ГРУ имеет инфраструктуру в Telegram, Х, YouTube и ТикТок, а также сайты для проведения дезинформационных кампаний, использует блогеров. Также ГРУ участвует в вербовке исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

СВР под руководством Нарышкина осуществляет дипломатическую пропаганду, а также работу через зарубежные медиа и аналитические центры для создания "альтернативных" нарративов. Они вербуют отдельных политиков, распространяют ложь о терактах, украинцах-террористах и разделе Украины.

Руководитель ЦПД отмечает, что куратором информационных кампаний является Сергей Кириенко из окружения российского диктатора Владимира Путина.

"В течение февраля-весны-лета 2025 года будет активная информационная война. Что ж, держите голову холодной", - подчеркнул Коваленко.