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Будапешту не стоит кичиться своей людоедской позицией, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Единственная "проблемная" страна в европейской семье это Венгрия. Поэтому Будапешту пора прекратить кичиться своей людоедской позицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

Обращаясь к спикеру парламента Венгрии Ласло Кеверу, Подоляк отметил, что Венгрия - единственная "проблемная" страна в Европейском Союзе, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине.

"Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не лучшее место в учебниках истории", - отметил советник главы ОП Украины.

Он добавил, что Венгрия продолжает торговое сотрудничество с Россией, в частности по закупке нефти.

"Летописи не горят: время всегда показывает, кто есть кто. Русские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Президент Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", - добавил Михаил Подоляк.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал "какой-то психической проблемой" решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит западных партнеров о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

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Ирина Подоляк