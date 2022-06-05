Будапешту не варто хизуватися своєю людожерською позицією, - Подоляк

Звертаючись до спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, Подоляк зазначив, що Угорщина - єдина "проблемна" країна у Європейському Союзі, яка блокує будь-які реакції на звірства Росії в Україні.

"Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією. Подібні заяви залишать вам не найкраще місце в підручниках історії", - зазначив радник глави ОП України.

Він додав, що Угорщина продовжує торгівельну співпрацю з Росією, зокрема по закупці нафти.

"Літописи не горять: час завжди показує, хто є хто. Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба", - додав Михайло Подоляк.