У Будапешті пройшли масові протести проти уряду Орбану

Проходячи мостом через Дунай, протестувальники тримали транспаранти з написом "Орбан, заблукайся" і "Немає вчителів, немає майбутнього" через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати обмеження на рахунки за електроенергію навіть у домашніх умовах, у міру того, як ЄС сповзає до "економічної кризи".

"У 1956 році ми дізналися, що у важкі часи потрібна єдність… ми збережемо економічну стабільність, у всіх буде робота, ми зможемо відстояти схему обмеження рахунків за електроенергію, і сім'ї не залишаться самі", - сказав він.

Під час протестів учасники заявили, що уряд Орбана підвів вчителів, призначивши їм мізерну зарплату, а інфляція, яка у вересні перевищила 20% і продовжує зростати, стає нестерпною.

"Я тут... для моїх дітей мають бути зміни, - сказав угорський листоноша, який вперше приєднався до протестів. - Ця нестримна інфляція... ми взагалі більше не можемо збирати, просто не можемо зводити кінці з кінцями, тому що ціни зростають".