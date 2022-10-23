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В Будапеште прошли массовые протесты против правительства Орбана

Фото: в Будапеште прошли массовые протесты против правительства Орбана (twitter.com/viktoriaserdult)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Будапешта в воскресенье, 23 октября, состоялось многотысячное протестное шествие. В 66-ю годовщину Венгерской революции, тысячи венгров, среди которых учителя и ученики, требовали повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали транспаранты с надписью "Орбан, заблудись" и "Нет учителей, нет будущего" через несколько часов после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить экономическую стабильность и поддерживать ограничение на счета за электроэнергию даже в домашних условиях, по мере того, как ЕС сползает в "экономический кризис".

"В 1956 году мы узнали, что в трудные времена необходимо единство… мы сохраним экономическую стабильность, у всех будет работа, мы сможем отстоять схему ограничения счетов за электроэнергию, и семьи не останутся одни", - сказал он.

Во время протестов участники заявили, что правительство Орбана подвело учителей, назначив им мизерную зарплату, а инфляция, которая в сентябре превысила 20% и продолжает расти, становится невыносимой.

"Я здесь… для моих детей должны быть перемены, - сказал венгерский почтальон, впервые присоединившийся к протестам. - Эта безудержная инфляция… мы вообще больше не можем копить, просто не можем сводить концы с концами, потому что цены растут".

Напомним, что Венгрию могут лишить выплат от ЕС из-за нарушения верховенства права, в том числе коррупции в правительстве Орбана.

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ВенгрияВиктор Орбан