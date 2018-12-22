ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Будапешті відбувся протест проти "рабської праці"

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 13:02
У Будапешті відбувся протест проти "рабської праці"
Фото: акція протесту у Будапешті (AP)

В акції протесту взяли участь майже 5 тис. активістів

У п'ятницю, 21 грудня, у Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, в акції протесту взяли участь майже 5 тис. осіб. Активісти зібралися під будівлею угорського парламенту та вирушили до офісу президента країни Яноша Адера.

Зазначається, що Адер підписав реформу трудового законодавства, яка була названа "рабською". Зміни передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з 250 до 400.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, у Будапешті (Угорщина) відбувся мітинг проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Кількасот протестувальників спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом, а згодом рушили Будапештом, закликаючи перехожих долучатися до акції протесту.

Додамо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у Франції загинули 10 осіб. Внаслідок зіткнення з вантажівкою, яка була зупинена через блокаду дороги "жовтими жилетами", загинув 36-річний чоловік.

Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей У Португалії відбулися зіткнення між "жовтими жилетами" та поліцією
Новини України БудапештУгорщинапротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся