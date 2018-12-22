У Будапешті відбувся протест проти "рабської праці"

Фото: акція протесту у Будапешті (AP)

В акції протесту взяли участь майже 5 тис. активістів

У п'ятницю, 21 грудня, у Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, в акції протесту взяли участь майже 5 тис. осіб. Активісти зібралися під будівлею угорського парламенту та вирушили до офісу президента країни Яноша Адера.

Зазначається, що Адер підписав реформу трудового законодавства, яка була названа "рабською". Зміни передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з 250 до 400.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, у Будапешті (Угорщина) відбувся мітинг проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Кількасот протестувальників спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом, а згодом рушили Будапештом, закликаючи перехожих долучатися до акції протесту.

Додамо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у Франції загинули 10 осіб. Внаслідок зіткнення з вантажівкою, яка була зупинена через блокаду дороги "жовтими жилетами", загинув 36-річний чоловік.