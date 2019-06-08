У Будапешті правоохоронці допитали українського капітана

Фото: місце аварії у Будапешті (з відкритих джерел)

Правоохоронці повідомили, що український капітан залишається єдиним підозрюваним

Поліція Угорщини провела допит 230 осіб та 66 свідків смертельного зіткнення судів на річці Дунай, що призвело до загибелі 19 туристів із Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Правоохоронці розповіли, що капітан круїзного судна, яке здійснило зіткнення з екскурсійним катером, який перевозив туристів, під час допиту не надав ніяких деталей пригоди. У поліції повідомили, що наразі він залишається єдиним підозрюваним у цій справі.

Також рятувальники заявили, що затонувший катер навряд вийде підняти з води до вівторка, 11 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Будапешті перекинувся катер із туристами, є жертви. Постраждале судно було пришвартоване біля будівлі угорського парламенту і, за попередніми даними, його вдарило інше прогулянкове судно.

Нагадаємо, що число загиблих під час аварії катера в Будапешті наближається до 20. Число загиблих внаслідок аварії екскурсійного судна в Будапешті зросло до 19 осіб, на борту прогулянкового катера було 35 осіб: 7 осіб врятувалися, 7 тіл знайшли у день аварії на дні Дунаю.