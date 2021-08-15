UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Будапеште перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы и десятки пострадавших

Автор: Дмитрий Левицкий

В Будапеште, столице Венгрии, сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса. Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RTBF.

Автобус перевозил венгров между Будапештом и озером Балатон.

В результате аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Среди пострадавших в аварии только двое получили тяжелые повреждения, у остальных - легкие травмы.

Сейчас полиция не установила, по каким причинам автобус съехал с дороги.

Были ли в салоне автобуса иностранцы, в частности украинцы, пока информации нет. По данным РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины сейчас проверяет, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПВенгрияБудапешт