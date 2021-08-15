RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Будапешті перевернувся пасажирський автобус, є жертви та десятки постраждалих

Автор: Дмитро Левицький

У Будапешті, столиці Угорщини, сьогодні вранці сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Автобус з невідомих причин з'їхав з дороги та перевернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RTBF.

Автобус перевозив угорців між Будапештом та озером Балатон.

В результаті аварії загинули 8 людей та ще 48 постраждали. Серед потерпілих в аварії тільки двоє отримали тяжкі ушкодження, у решти - легкі травми.

Наразі поліція не встановила, з яких причин автобус з'їхав з дороги.

Чи були в салоні автобуса іноземці, зокрема українці, поки інформації немає. За даними РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України зараз перевіряє, чи є серед жертв та постраждалих українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПУгорщинаБудапешт