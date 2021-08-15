У Будапешті перевернувся пасажирський автобус, є жертви та десятки постраждалих
Фото: в Будапешті перевернувся автобус (flickr by David Bohus)
У Будапешті, столиці Угорщини, сьогодні вранці сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Автобус з невідомих причин з'їхав з дороги та перевернувся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RTBF.
Автобус перевозив угорців між Будапештом та озером Балатон.
В результаті аварії загинули 8 людей та ще 48 постраждали. Серед потерпілих в аварії тільки двоє отримали тяжкі ушкодження, у решти - легкі травми.
Наразі поліція не встановила, з яких причин автобус з'їхав з дороги.
Чи були в салоні автобуса іноземці, зокрема українці, поки інформації немає. За даними РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України зараз перевіряє, чи є серед жертв та постраждалих українці.