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Будапешт продовжує нагнітати. У партії Орбана тепер лякають ядерною війною через Україну

Фото: лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич (flickr.com steweandboogee)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 квітня, лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич заявив, про нібито наближення ядерної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - заявив угорський політик.

Крім того, Кошич засудив "угорських лівих", які "обслуговують інтереси США" й виступають "за війну", та всі західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.

"Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни або країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну, а це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у річницю масштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що Росія не може перемогти, але "ядерну державу не можна заганяти у кут".

Окрім того, Орбан пообіцяв накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.

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