Будапешт продолжает нагнетать. В партии Орбана теперь пугают ядерной войной из-за Украины

"Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы двигаемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", - заявил венгерский политик.

Кроме того, Кошич осудил "венгерских левых", которые "обслуживают интересы США" и выступают "за войну", и все западные государства в целом – за отправку все более мощного оружия Украине, которое борется за независимость.

"Мы находимся в шаге от того, чтобы западноевропейские страны или страны западнее места конфликта отправили войска в Украину, а это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", - добавил он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в годовщину масштабного вторжения РФ в Украину заявил, что Россия не может победить, но "ядерное государство нельзя загонять в угол".

Орбан пообещал наложить вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики.

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