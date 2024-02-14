У Буданова заявили про загрозу безпеці України від Telegram

Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, і необхідно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.
Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна - Укрінформ.
"Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.
За словами Юсова, всі хотіли б мати відповіді на всі питання, а також чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу, однак, за словами представника ГУР, таких простих відповідей немає.
Тому, як він зазначив, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.
"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків", - підсумував Юсов.
Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Минулого року віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
В РНБО звернулися до Telegram-каналів, та заявили, що до них є декілька вимог.
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