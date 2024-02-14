У Буданова заявили об угрозе безопасности Украины от Telegram

"Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, есть реальные. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", - сказал он.

По словам Юсова, все хотели бы иметь ответы на все вопросы, а также волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, однако, по словам представителя ГУР, таких простых ответов нет.

Поэтому, как он отметил, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram получается труднее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок", - подытожил Юсов.