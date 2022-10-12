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У Буданова відреагували на "звинувачення" у підриві Кримського мосту

Фото: у ГУР відреагували на "звинувачення" у підриві Кримського мосту (t me chp_crimea)
Автор: Наталія Гурковська

У Головному управлінні розвідки України назвали нісенітницею "звинувачення" голови відомства Кирила Буданова в організації вибухів на Кримському мосту у суботу, 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав він.

Як повідомлялось, у середу, 12 жовтня, у Росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту у суботу, 8 жовтня. За даними ФСБ, "організатором" НП на Керченській переправі нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа.

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Крымский мост