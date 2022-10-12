У Буданова отреагировали на "обвинения" в подрыве Крымского моста

В Главном управлении разведки Украины назвали чепухой "обвинения" главы ведомства Кирилла Буданова в организации взрывов на Крымском мосту в субботу, 8 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.
"Чепуха вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - сказал он.
Как сообщалось, в среду, 12 октября, в России озвучили результаты расследования подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. По данным ФСБ, "организатором" ЧП на Керченской переправе якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар.
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