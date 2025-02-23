Буданов зробив заяву про плани мобілізації в РФ

Нагадаємо, що чисельність окупаційних військ Росії на листопад 2024 року була оцінена джерелом РБК-Україна в Генштабі. За його даними, російське угруповання в Україні налічувало близько 575 тисяч військових.

Однак, за словами представника ГУР Андрія Юсова, до кінця року чисельність ворожих сил залишалася стабільною на рівні близько 600 тисяч осіб. Юсов підкреслив, що російське угруповання в Україні має значну кількість військових, що створює серйозні труднощі для українських сил і вимагає відповідних стратегічних кроків.

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