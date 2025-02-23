Буданов сделал заявление о планах мобилизации в РФ

Напомним, что численность оккупационных войск России на ноябрь 2024 года была оценена источником РБК-Украина в Генштабе. По его данным, российская группировка в Украине насчитывала около 575 тысяч военных.

Однако, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, к концу года численность вражеских сил оставалась стабильной на уровне около 600 тысяч человек. Юсов подчеркнул, что российская группировка в Украине имеет значительное количество военных, что создает серьезные трудности для украинских сил и требует соответствующих стратегических шагов.

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