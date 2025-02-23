Буданов сделал заявление о планах мобилизации в РФ

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что план по набору новых военных в армию РФ снижен. Реальное выполнение плана станет известно со временем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время Форума "Украина. Год 2025".

В этом году Россия снизила план по набору новых военных в свою армию почти на 100 тысяч человек, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "На сколько они его выполнят, увидим со временем", - отметил он.