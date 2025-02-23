Буданов сделал заявление о планах мобилизации в РФ
Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что план по набору новых военных в армию РФ снижен. Реальное выполнение плана станет известно со временем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время Форума "Украина. Год 2025".
В этом году Россия снизила план по набору новых военных в свою армию почти на 100 тысяч человек, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"На сколько они его выполнят, увидим со временем", - отметил он.
Напомним, что численность оккупационных войск России на ноябрь 2024 года была оценена источником РБК-Украина в Генштабе. По его данным, российская группировка в Украине насчитывала около 575 тысяч военных.
Однако, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, к концу года численность вражеских сил оставалась стабильной на уровне около 600 тысяч человек. Юсов подчеркнул, что российская группировка в Украине имеет значительное количество военных, что создает серьезные трудности для украинских сил и требует соответствующих стратегических шагов.
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