Буданов зробив заяву про перемир'я з РФ і допустив його продовження

За словами Буданова, запропоноване Києвом перемир'я свідчить про справжнє бажання встановити мир з українського боку - без прив'язки до дат, а заради збереження життів і безпеки.

"Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам нехай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - наголосив керівник ОП.

За його словами, таким кроком президент Володимир Зеленський довів усьому світу свою відданість завершенню війни. Тепер наступний крок має зробити Росія.

"Чи готова Москва довести, що людське життя для них має хоч якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій", - звернув увагу Буданов.