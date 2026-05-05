Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Буданов зробив заяву про перемир'я з РФ і допустив його продовження

16:57 05.05.2026 Вт
2 хв
За якої умови Україна може продовжити припинення вогню з РФ?
aimg Іван Носальський
Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (Getty Images)

Україна хоче перемир'я з Росією для збереження людських життів і відновлення безпеки. Якщо припинення вогню буде взаємним, його можуть продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова в Telegram.

Читайте також: Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я і коли

За словами Буданова, запропоноване Києвом перемир'я свідчить про справжнє бажання встановити мир з українського боку - без прив'язки до дат, а заради збереження життів і безпеки.

"Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам нехай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - наголосив керівник ОП.

За його словами, таким кроком президент Володимир Зеленський довів усьому світу свою відданість завершенню війни. Тепер наступний крок має зробити Росія.

"Чи готова Москва довести, що людське життя для них має хоч якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій", - звернув увагу Буданов.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, вчора, 4 травня, міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

Москва пішла на такий крок без узгодження з Києвом. Окремо РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.

За його словами, українські військові діятимуть дзеркально.

Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКирило БудановПеремир'я Росії та України9 МаяРежим припинення вогнюВійна в Україні