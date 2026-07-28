Буданов зробив заяву про мирні переговори після зустрічі Зеленського із Трампом

Буданов розповів про переговори Зеленського та Трампа

Глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про свою участь у зустрічі української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським із президентом США Дональдом Трампом та американськими представниками у Білому домі.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили подальші дипломатичні дії та безпекові питання, які мають сприяти наближенню справедливого світу.

Україна та США посилять переговорний процес

Буданов зазначив, що Україна та американські партнери мають спільне розуміння необхідності якнайшвидше завершити війну на справедливих умовах.

"Провели змістовну бесіду щодо дипломатичних та безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого світу. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни", - написав глава Офісу президента.

Також за словами Буданова, сторони домовилися активізувати переговорний процес на всіх рівнях.

"Домовилися про інтенсифікацію переговорного процесу на всіх рівнях", - зазначив він.

Глава Офісу президента окремо подякував США за підтримку України.

"Дякую США за непохитну підтримку України!" - йдеться у публікації.