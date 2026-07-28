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Буданов сделал заявление о мирных переговорах после встречи Зеленского с Трампом

20:36 28.07.2026 Вт
2 мин
К чему пришли Украина и США после встречи Зеленского и Трампа?
aimg Анастасия Никончук
Фото: глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским 28 июля встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Во время переговоров обсудили вопросы безопасности, дипломатические шаги и дальнейшее продвижение переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Буданов рассказал о переговорах Зеленского и Трампа

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем участии во встрече украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом и американскими представителями в Белом доме.

По его словам, во время переговоров стороны обсудили дальнейшие дипломатические действия и вопросы безопасности, которые должны способствовать приближению справедливого мира.

Украина и США усилят переговорный процесс

Буданов отметил, что Украина и американские партнеры имеют общее понимание необходимости как можно скорее завершить войну на справедливых условиях.

"Провели содержательную беседу относительно дипломатических и безопасностных шагов, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны", — написал глава Офиса президента.

Также, по словам Буданова, стороны договорились активизировать переговорный процесс на всех уровнях.

"Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", — отметил он.

Глава Офиса президента отдельно поблагодарил США за поддержку Украины.

"Благодарим США за непоколебимую поддержку Украины!" — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества. Среди главных тем переговоров были усиление украинской противовоздушной обороны и шаги для достижения мирного урегулирования войны.

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