Буданов сделал заявление о мирных переговорах после встречи Зеленского с Трампом

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским 28 июля встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Во время переговоров обсудили вопросы безопасности, дипломатические шаги и дальнейшее продвижение переговорного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем участии во встрече украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом и американскими представителями в Белом доме.
По его словам, во время переговоров стороны обсудили дальнейшие дипломатические действия и вопросы безопасности, которые должны способствовать приближению справедливого мира.
Буданов отметил, что Украина и американские партнеры имеют общее понимание необходимости как можно скорее завершить войну на справедливых условиях.
"Провели содержательную беседу относительно дипломатических и безопасностных шагов, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны", — написал глава Офиса президента.
Также, по словам Буданова, стороны договорились активизировать переговорный процесс на всех уровнях.
"Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", — отметил он.
Глава Офиса президента отдельно поблагодарил США за поддержку Украины.
"Благодарим США за непоколебимую поддержку Украины!" — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества. Среди главных тем переговоров были усиление украинской противовоздушной обороны и шаги для достижения мирного урегулирования войны.